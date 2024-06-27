Зеленський сподівається на збереження підтримки Франції після виборів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збереження підтримки Франції після дострокових парламентських виборів на тлі високої підтримки, яку мають ультраправі. Про це він сказав у Брюсселі перед cамітом ЄС, повідомляє Європейська правда.

Президента України запитали, чи має він занепокоєння щодо підтримки Франції напередодні дострокових парламентських виборів, які відбудуться 30 червня та 7 липня.

Він зазначив, що все базується на підтримці звичайних людей, адже лідери країн, політики та партії завжди ухвалюють рішення на основі підтримки своїх суспільств.

"Ось цьому я впевнений, що більшість країн буде на нашій стороні та правильному боці історії" , – сказав Зеленський, зауваживши, що вирішувати мають виборці, і це саме ті цінності, за які бореться Україна.

Днями лідер французьких ультраправих Жордан Барделла запевнив, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів, які відбудуться 30 червня і 7 липня.

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.