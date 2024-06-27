Зеленский надеется на сохранение поддержки Франции после выборов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на сохранение поддержки Франции после досрочных парламентских выборов на фоне высокой поддержки, которой пользуются ультраправые. Об этом он сказал в Брюсселе перед саммитом ЕС, сообщает Европейская правда.

Президента Украины спросили, испытывает ли он беспокойство по поводу поддержки Франции накануне досрочных парламентских выборов, которые состоятся 30 июня и 7 июля.

Он отметил, что все базируется на поддержке обычных людей, ведь лидеры стран, политики и партии всегда принимают решения на основе поддержки своих обществ.

"Вот поэтому я уверен, что большинство стран будет на нашей стороне и правильной стороне истории" , – сказал Зеленский, отметив, что решать должны избиратели, и это именно те ценности, за которые борется Украина.

На днях лидер французских ультраправых Жордан Барделла заверил, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов, которые состоятся 30 июня и 7 июля.

Как известно, опросы прогнозируют победу "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.