У Кабміні спростували намір ЄС встановити мита на яйця і цукор

Український уряд перевірив інформацію ЗМІ про те, що ЄС має плани вже ближчими днями задіяти механізм захисних мит щодо нових українських товарів, і вона не підтвердилася. Про це заявила віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Європейська правда.

Стефанішина, яка наразі перебуває з робочим візитом у євроінституціях, наполягає, що ЄС не має подібних планів.

"Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується" , – заявила вона.

Таким чином, поширена Financial Times інформація про те, що вже з 28 червня ЄС має намір відновити мита на імпорт українського цукру та яєць, виявилася хибною, наполягає посадовиця.

ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною. У червні цей механізм був задіяний уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес.

"Між Україною та ЄС продовжує діяти торговельна лібералізація" , – наголосила Ольга Стефанішина, підкресливши, що не чекає нових обмежень.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ повідомили, що ЄС відновить мита на українські яйця та цукор, використовуючи захисний механізм на випадок перевищення квот.