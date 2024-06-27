В Кабмине опровергли намерение ЕС установить пошлины на яйца и сахар

Украинское правительство проверило информацию СМИ о том, что у ЕС есть планы уже в ближайшие дни задействовать механизм защитных пошлин в отношении новых украинских товаров, и она не подтвердилась. Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, сообщает Европейская правда.

Стефанишина, которая сейчас находится с рабочим визитом в евроинститутах, настаивает, что у ЕС нет подобных планов.

"Никаких новых решений по возвращению пошлин на украинские товары со стороны ЕС на сегодня не планируется" , – заявила она.

Таким образом, распространенная Financial Times информация о том, что уже с 28 июня ЕС намерен восстановить пошлины на импорт украинского сахара и яиц, оказалась ложной, настаивает чиновница.

ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне этот механизм был задействован впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес.

"Между Украиной и ЕС продолжает действовать торговая либерализация" , – отметила Ольга Стефанишина, подчеркнув, что не ждет новых ограничений.

Как сообщалось, ранее СМИ сообщили, что ЕС возобновит пошлины на украинские яйца и сахар, используя защитный механизм на случай превышения квот.