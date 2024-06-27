Уряд Вірменії закликав до припинення війни в Україні

Уряд Вірменії закликає до негайного припинення війни в Україні. Водночас Єреван виступає проти бойових дій в Україні. ﻿З посиланням на "Новини Вірменії", пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян. Він зазначив, що Вірменія сама була свідком і "зіткнулася з подібними руйнуваннями в регіоні Південного Кавказу".

"Ми бачили насильницьке переміщення цивільного населення, таргетування цивільних інфраструктур тощо. Війна завжди жахлива, ми категорично проти війни, водночас ми підтримуємо не тільки мир і стабільність, а й територіальну цілісність країн" , - заявив Мірзоян.

Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Вірменія не була союзником Росії у війні проти України від початку вторгнення в лютому 2022 року.