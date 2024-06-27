Правительство Армении призвало к прекращению войны в Украине

Правительство Армении призывает к немедленному прекращению войны в Украине. В то же время Ереван выступает против боевых действий в Украине. ﻿Со ссылкой на "Новости Армения", пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он отметил, что Армения сама была свидетелем и "столкнулась с подобными разрушениями в регионе Южного Кавказа".

"Мы видели насильственное перемещение гражданского населения, таргетирование гражданских инфраструктур и так далее. Война всегда ужасна, мы категорически против войны, одновременно мы поддерживаем не только мир и стабильность, но и территориальную целостность стран" , - заявил Мирзоян.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не была союзником России в войне против Украины с самого начала вторжения в феврале 2022 года.