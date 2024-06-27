У Польщі підтвердили заклики до ЄС побудувати фортифікації на кордоні з РФ та Білоруссю

Прем'єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Євросоюз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю. Про це він сказав у Брюсселі перед самітом лідерів країн-членів ЄС, повідомляє Європейська правда.

У відповідь на питання журналіста, чи це є новою "залізною завісою" в Європі, прем'єр зауважив, що йому не подобається це порівняння, адже насправді все зовсім навпаки.

"Адже наша ініціатива – це захищати наші країни проти агресивних Росії та Білорусі. Ця агресивна поведінка на наших кордонах – наш щоденний досвід не тільки у Польщі" , – зазначив Туск.

За його словами, йдеться не тільки про військову загрозу на тлі повномасштабної війни в Україні, а й про провокації з боку РФ та Білорусі, особливо коли вони використовують міграцію як зброю.

"Це все дуже серйозно не тільки для Польщі та країн Балтії, а також для нашої спільної європейської оборонної політики. Ми, зрештою, говоримо про зовнішній кордон ЄС" , – наголосив він.

Прем'єр висловив впевненість, що наразі всі їхні партнери в ЄС розуміють, що ці заходи абсолютно необхідні.

"Ось чому я вирішив запропонувати нашу спільну з прем'єром Греції ініціативу щодо ППО "Небесний щит" та оборонну лінію в країнах Балтії та Польщі – так званий "Східний щит" з інфраструктурою та фортифікаціями" , – вказав Туск.

Раніше ЗМІ повідомили, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали в середу Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.

Лідери країн у спільному листі зазначають, що лінія оборони необхідна, щоб захистити ЄС від військових загроз та інших шкідливих дій з боку РФ.