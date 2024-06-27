В Польше подтвердили призывы к ЕС построить фортификации на границе с РФ и Беларусью

Премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью. Об этом он сказал в Брюсселе перед саммитом лидеров стран-членов ЕС, сообщает Европейская правда.

В ответ на вопрос журналиста, является ли это новым "железным занавесом" в Европе, премьер отметил, что ему не нравится это сравнение, ведь на самом деле все совсем наоборот.

"Ведь наша инициатива – это защищать наши страны против агрессивных России и Беларуси. Это агрессивное поведение на наших границах – наш ежедневный опыт не только в Польше" , – отметил Туск.

По его словам, речь идет не только о военной угрозе, ведь мы имеем полномасштабную войну в Украине, но и о провокациях со стороны РФ и Беларуси, особенно, когда они используют миграцию как оружие.

"Это все очень серьезно не только для Польши и стран Балтии, но и для нашей общей европейской оборонной политики. Мы, в конце концов, говорим о внешней границе ЕС" , – подчеркнул он.

Премьер выразил уверенность, что сейчас все их партнеры в ЕС понимают, что эти меры абсолютно необходимы.

"Вот почему я решил предложить нашу совместную с премьером Греции инициативу по ПВО "Небесный щит" и оборонную линию в странах Балтии и Польше – так называемый "Восточный щит" с инфраструктурой и фортификациями" , – указал Туск.

Ранее СМИ сообщили, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали в среду Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

Лидеры стран в совместном письме отмечают, что линия обороны необходима, чтобы защитить ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны РФ.