ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо підтримки українських біженців

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій наголосила на необхідності виплат біженцям з України, щоб вони повернулися на додому після завершення війни﻿. Про це йдеться у відповідному документі, повідомляє Ділова столиця.

Згідно з текстом резолюції, ПАРЄ рекомендувала вжити конкретних заходів для підготовки до повернення українських біженців на Батьківщину після того, як настане мир.

В Асамблеї наголосили, що процес повернення в Україну біженців не може бути досягнутий "відразу" і може вимагати багаторічної підготовки. Тому розпочати її необхідно вже зараз.

"Повернення, безумовно, вимагатиме фінансової допомоги для сприяння переселенню, і необхідно буде вирішити питання щодо допомоги на переселення та реінтеграцію протягом певного періоду" , — уточнюється в резолюції.

Також у документі зазначено, що українським біженцям необхідно надати законне право на проживання у країні після трирічного перебування там.

Варто зауважити, що у резолюції ПАРЄ закликала до довготривалої підтримки не лише біженців, а й переселенців всередині України.