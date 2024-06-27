Зеленський емоційно поговорив із Орбаном у Брюсселі

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на саміті Європейського союзу у Брюсселі﻿, повідомляє Ділова столиця.

Відео бесіди двох лідерів країн опублікував у соцмережі X журналіст Financial Times Генрі Фой.

На тлі "національних" вимог Будапешта до Києва розмова угорського та українського політиків вийшла досить емоційною.

Hungary's Viktor Orban and Ukraine's Volodymyr Zelenskyy in animated discussion before an EU leaders' meeting in Brussels this afternoon.Oh to have the audio... pic.twitter.com/bewusSwtQ5 — Henry Foy (@HenryJFoy) June 27, 2024

Зеленський постійно притримував візаві, доповнюючи його слова своїми аргументами.

Генрі Фой, що прогнозовано, шкодує, що на відео немає аудіо, хоча репліки президента і прем'єра просто важко розібрати.

Користувачі у коментарях припускають, що у розмові згадується президент РФ Володимир Путін.

Попередня розмова Орбана із Зеленським відбулася у Буенос Айресі — на церемонії інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея.