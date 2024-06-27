Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Брюсселе
Президент Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на саммите Европейского союза в Брюсселе, сообщает Деловая столица.
Видео беседы двух лидеров стран опубликовал в соцсети X журналист Financial Times Генри Фой.
На фоне "национальных" требований Будапешта к Киеву беседа венгерского и украинского политиков получилась достаточно эмоциональной.
Зеленский все время придерживал визави, дополняя его слова своими аргументами.
Генри Фой, что прогнозируемо, сожалеет что на видео отсутствует аудио, хотя реплики президента и премьера просто трудно разобрать.
Пользователи в комментариях предполагают, что в разговоре упоминается президент РФ Владимир Путин.
Предыдущий разговор Орбана с Зеленским состоялся в Буэнос Айресе — на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.