Зеленский эмоционально поговорил с Орбаном в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на саммите Европейского союза в Брюсселе﻿, сообщает Деловая столица.

Видео беседы двух лидеров стран опубликовал в соцсети X журналист Financial Times Генри Фой.

На фоне "национальных" требований Будапешта к Киеву беседа венгерского и украинского политиков получилась достаточно эмоциональной.

Hungary's Viktor Orban and Ukraine's Volodymyr Zelenskyy in animated discussion before an EU leaders' meeting in Brussels this afternoon.Oh to have the audio... pic.twitter.com/bewusSwtQ5 — Henry Foy (@HenryJFoy) June 27, 2024

Зеленский все время придерживал визави, дополняя его слова своими аргументами.

Генри Фой, что прогнозируемо, сожалеет что на видео отсутствует аудио, хотя реплики президента и премьера просто трудно разобрать.

Пользователи в комментариях предполагают, что в разговоре упоминается президент РФ Владимир Путин.

Предыдущий разговор Орбана с Зеленским состоялся в Буэнос Айресе — на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.