Чехія закупить боєприпасів для України майже 35 млн євро
Чехія виділить майже 866 млн крон (34,7 млн євро) на свій проєкт із постачання в Україну артилерійських боєприпасів. Про це заявив прем'єр-міністр Петр Фіала на пресконференції перед вильотом до Брюсселя на засідання Європейської ради. З посиланням на Radio Prague International, повідомляє Корреспондент.
За словами прем'єра, гроші, виділені чеським урядом, будуть витрачені на придбання боєприпасів у чеської компанії STV Group.
До ініціативи Чехії із закупівлі снарядів приєдналися вже 18 країн, з яких 15 пообіцяли фінансування проєкту, уточнила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова. У вівторок Петро Фіала повідомляв, що перша партія боєприпасів уже прибула до України.
Як повідомили Ceske Noviny, Яна Чернохова уточнила сьогодні, що йдеться про орієнтовно 50 000 снарядів - Чехія співпрацювала з Німеччиною в питанні доставки цієї партії, і це перша частина з 180 000 одиниць боєприпасів, які фінансуються за рахунок німецького внеску.
За словами Фіали, десятки тисяч одиниць боєприпасів регулярно доставлятимуть ся в Україну щомісяця, щоб ставити до 500 000 одиниць до кінця року. Зазначається, що ця кількість уже фінансово забезпечена.
"Чеська Республіка поставила собі за мету отримувати боєприпаси в країнах, які можуть навіть іноді бути країнами так званих множинних азимутів, вони не хочуть чітко профілювати себе як такі, що стоять на тій чи іншій стороні. З іншого боку, в цих країнах є можливості надати боєприпаси на користь України", - зауважила Чернохова.