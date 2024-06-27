Чехія закупить боєприпасів для України майже 35 млн євро

Чехія виділить майже 866 млн крон (34,7 млн євро) на свій проєкт із постачання в Україну артилерійських боєприпасів. Про це заявив прем'єр-міністр Петр Фіала на пресконференції перед вильотом до Брюсселя на засідання Європейської ради. З посиланням на Radio Prague International, повідомляє Корреспондент.

За словами прем'єра, гроші, виділені чеським урядом, будуть витрачені на придбання боєприпасів у чеської компанії STV Group.

До ініціативи Чехії із закупівлі снарядів приєдналися вже 18 країн, з яких 15 пообіцяли фінансування проєкту, уточнила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова. У вівторок Петро Фіала повідомляв, що перша партія боєприпасів уже прибула до України.

Як повідомили Ceske Noviny, Яна Чернохова уточнила сьогодні, що йдеться про орієнтовно 50 000 снарядів - Чехія співпрацювала з Німеччиною в питанні доставки цієї партії, і це перша частина з 180 000 одиниць боєприпасів, які фінансуються за рахунок німецького внеску.

За словами Фіали, десятки тисяч одиниць боєприпасів регулярно доставлятимуть ся в Україну щомісяця, щоб ставити до 500 000 одиниць до кінця року. Зазначається, що ця кількість уже фінансово забезпечена.