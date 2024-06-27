Чехия закупит боеприпасы для Украины почти 35 млн евро

Чехия выделит почти 866 млн. крон (34,7 млн. евро) на свой проект по поставкам в Украину артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала на пресс-конференции перед вылетом в Брюссель на заседание Европейского совета. Со ссылкой на Radio Prague International, сообщает Корреспондент.

По словам премьера, деньги, выделенные чешским правительством, будут израсходованы на приобретение боеприпасов у чешской компании STV Group.

К инициативе Чехии по закупке снарядов уже присоединились 18 стран, из которых 15 пообещали финансирование проекта, уточнила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Во вторник Петр Фиала сообщал, что первая партия боеприпасов уже прибыла в Украину.

Как сообщили Ceske Noviny, Яна Чернохова уточнила сегодня, что речь идет об ориентировочно 50 000 снарядах – Чехия сотрудничала с Германией в вопросе доставки этой партии, и это первая часть из 180 000 единиц боеприпасов, финансируемых за счет немецкого взноса.

По словам Фиалы, десятки тысяч единиц боеприпасов будут регулярно доставляться в Украину ежемесячно, чтобы ставить до 500 000 единиц до конца года. Отмечается, что это количество уже финансово обеспечено.