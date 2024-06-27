Міноборони заявило про перегляд стандартів товарів для ЗСУ
Міністерство оборони запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. З посиланням на пресслужбу міністерства, повідомляє Економічна правда.
Крім того, як повідомили у пресслужбі, Департамент політики закупівель Міноборони ініціював створення колегіального органу з питань організації розвитку матеріального забезпечення ЗСУ, який перегляне раніше прийняту технічну документацію та забезпечить прийняття нової у відповідності зі стандартами та практиками НАТО.
"Деякі технічні специфікації були розроблені кілька років тому, і наразі не відповідають вимогам ведення великої війни. Ми націлені переглянути всі специфікації, щоб допустити до торгів "Державного оператору тилу" якомога більше місцевих виробників, і забезпечити ЗСУ якісними тиловими товарами", – підкреслив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.