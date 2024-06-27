НАБУ проводило обшуки у Кирила Тимошенка - ЗМІ
27 червня до колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками через справу зі зливами з НАБУ, повідомляє Українська правда.
За даними журналіста УП, Кирило Тимошенко перебуває у автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ.
Пізніше Тимошенко підтвердив, що у нього проводили обшуки та вказав, що правоохоронці не мають до нього претензій.
"Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", - сказав Тимошенко.