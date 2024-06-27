Терориста Гіркіна етапували до російської колонії

Російського терориста та колишнього так званого міністра оборони терористичного угруповання «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) етапували до російської колонії у справі про «заклики до екстремізму». Про це розповіла його дружина Маргарита Регінська, повідомляє Новое время.

За словами Регінської, цю інформацію їй надав адвокат Гіркіна. Вона додала, що наразі не має даних щодо того, в яку колонію його направили.

10 квітня Гіркін просив відправити його на війну проти України. Його адвокат заявляв, що до апеляційної скарги додано згоду однієї з військових частин російської армії на окупованих територіях на сході України прийняти Гіркіна на посаду командира взводу.

25 січня Московський міський суд засудив російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років колонії загального режиму.

Його визнали винним за ч. 2 ст. 280 КК РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

До цього Гіркін публічно критикував диктатора Володимира Путіна. 31 серпня він оголошував про свої наміри стати президентом РФ і назвав свої «плюси» порівняно з Путіним.

Його затримали 21 липня в Росії за підозрою в екстремістській діяльності. На початку серпня російські спецслужби засекретили його справу.

Гіркін також перебуває в міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 у небі над Донбасом. 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги засудив Ігоря Гіркіна до довічного ув’язнення: його і ще двох терористів визнали винними у 298 убивствах — кожного пасажира і члена екіпажу МН17.



