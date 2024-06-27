Террориста Гиркина этапировали в российскую колонию

Российского террориста и бывшего так называемого министра обороны террористической группировки «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) этапировали в российскую колонию по делу о «призывах к экстремизму». Об этом рассказала его жена Маргарита Регинская, сообщает Новое время.

По словам Регинской, эту информацию ей предоставил адвокат Гиркина. Она добавила, что пока не имеет данных о том, в какую колонию его направили.

10 апреля Гиркин просил отправить его на войну против Украины. Его адвокат заявлял, что к апелляционной жалобе приложено согласие одной из воинских частей российской армии на оккупированных территориях на востоке Украины принять Гиркина на должность командира взвода.

25 января Московский городской суд приговорил российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) к четырем годам колонии общего режима.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

До этого Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина. 31 августа он объявлял о своих намерениях стать президентом РФ и назвал свои «плюсы» по сравнению с Путиным.

Его задержали 21 июля в России по подозрению в экстремистской деятельности. В начале августа российские спецслужбы засекретили его дело.

Гиркин также находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина к пожизненному заключению: его и еще двух террористов признали виновными в 298 убийствах — каждого пассажира и члена экипажа МН17.