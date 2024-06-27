Зеленський обговорив із прем’єром Словенії безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом - обговорили фіналізацію двосторонньої безпекової угоди. Про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

"Зустрівся з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Обговорили фіналізацію двосторонньої безпекової угоди та кроки на шляху до забезпечення справедливого миру для нашої держави. Цінуємо участь Словенії в інавгураційному Саміті миру та приєднання до Спільного комюніке" , - написав голова української держави.