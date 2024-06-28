Байден і Трамп на дебатах посперечалися про війну Росії з Україною

Під час дебатів президента Джо Байдена і колишнього президента США Дональда Трампа постало питання війни Росії в Україні, між опонентами виникла перепалка, повідомляє Українська правда.

Трамп заявив, що "якби в нас був справжній президент (маючи на увазі нинішнього президента Байдена – ред.), Путін ніколи б не вторгнувся в Україну".

Крім того, Трамп вчергове пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента".

Він додав, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін порозумілися".

Трамп також розкритикував Байдена за хаос у виведенні військ з Афганістану, стверджуючи, що нібито саме це стало причиною агресії Путіна проти України.

Байден у своїй відповіді Трампу назвав Путіна військовим злочинцем і різко засудив свого опонента за його висловлювання, що Путін може атакувати будь-де, якщо союзники по НАТО не збільшать свій оборонний бюджет.

"Трамп хоче, щоб США вийшли з НАТО. Але сила в наших альянсах. Ми б не могли уникнути великої війни в Європі, якби не наше союзництво", – сказав Байден.

Також Байден наголосив, що Путін у своїй агресії не зупиниться на агресії проти України, згадавши, зокрема Польщу.