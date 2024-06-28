Байден и Трамп на дебатах поспорили о войне России с Украиной

Во время дебатов президента Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа встал вопрос войны России в Украине, между оппонентами возникла перепалка, сообщает Украинская правда.

Трамп заявил, что "если бы у нас был настоящий президент (имея в виду нынешнего президента Байдена - ред.), Путин никогда бы не вторгся в Украину".

Кроме того, Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента".

Он добавил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

Трамп также раскритиковал Байдена за хаос в выводе войск из Афганистана, утверждая, что якобы именно это стало причиной агрессии Путина против Украины.

Байден в своем ответе Трампу назвал Путина военным преступником и резко осудил своего оппонента за его высказывания, что Путин может атаковать где угодно, если союзники по НАТО не увеличат свой оборонный бюджет.

"Трамп хочет, чтобы США вышли из НАТО. Но сила в наших альянсах. Мы бы не могли избежать большой войны в Европе, если бы не наше союзничество", – сказал Байден.

Также Байден отметил, что Путин в своей агрессии не остановится на агрессии против Украины упомянув, в частности, Польшу.