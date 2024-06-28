Трамп: США перетворилися на країну третього світу, де переслідують політичних опонентів
За Байдена США перетворилися на країну третього світу, де влада переслідує своїх політичних опонентів. Про це заявив колишній президент США Дональд Трамп на дебатах проти чинного глави держави Джо Байдена, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.
Крім того, Трамп назвав Байдена найгіршим президентом в історії США, а його президентство - "ганьбою".
Він зазначив, що виведення військ з Афганістану є найганебнішим днем в історії життя Америки.
Зауваження Трампа викликано коментарем Байдена, який сказав про свого попередника:
"Коли він був президентом, в Афганістані все ще вбивали людей. Він нічого з цим не зробив".
Журналісти The Washington Post зазначають, що Трамп із силою та потужністю згадує про виведення військ Байденом.
"Трамп із силою і потужністю згадує про виведення військ з Афганістану... а потім каже, що коли Байден продовжив його політику, завершивши виведення військ, тоді як афганський уряд звалився, це був найганебніший день у житті цієї країни. Трамп спробує використовувати цей висновок військ з Афганістану, який призвів до загибелі значної кількості американських військовослужбовців та захоплення влади талібами, щоб завдати удару по зовнішньополітичному авторитету Байдена", - зазначає один із журналістів.