Трамп: США перетворилися на країну третього світу, де переслідують політичних опонентів

За Байдена США перетворилися на країну третього світу, де влада переслідує своїх політичних опонентів.﻿ Про це заявив колишній президент США Дональд Трамп на дебатах проти чинного глави держави Джо Байдена, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Крім того, Трамп назвав Байдена найгіршим президентом в історії США, а його президентство - "ганьбою".

Він зазначив, що виведення військ з Афганістану є найганебнішим днем в історії життя Америки.

Зауваження Трампа викликано коментарем Байдена, який сказав про свого попередника:

"Коли він був президентом, в Афганістані все ще вбивали людей. Він нічого з цим не зробив".

Журналісти The Washington Post зазначають, що Трамп із силою та потужністю згадує про виведення військ Байденом.