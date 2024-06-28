Трамп: США превратились в страну третьего мира, где преследуют политических оппонентов

При Байдене США превратились в страну третьего мира, где власти преследуют своих политических оппонентов.﻿ Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на дебатах против действующего главы государства Джо Байдена, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Кроме того, Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США, а его президентство - "позором".

Он отметил, что вывод войск из Афганистана является самым позорным днем в истории жизни Америки.

Замечание Трампа было вызвано комментарием Байдена, который сказал о своем предшественнике:

"Когда он был президентом, в Афганистане все еще убивали людей. Он ничего с этим не сделал".

Журналисты The Washington Post отмечают, что Трамп с силой и мощью упоминает о выводе войск Байденом.