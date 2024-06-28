Байден і Трамп на дебатах посперечалися, хто вправніше грає в гольф

Під час дебатів 81-річний президент США Джо Байден і 78-річний кандидат у президенти Дональд Трамп посперечалися, хто вправніше грає в гольф, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Коли Байдена і Трампа запитали про їхній вік, останній заявив, що легко пройшов численні когнітивні тести і похвалився перемогою на двох клубних чемпіонатах з гольфу. При цьому Трамп заявив, що Байден не може вдарити по м’ячу на 50 ярдів.

У відповідь Байден зауважив про зріст і вагу Трампа, сказавши, що він із задоволенням пограє з колишнім президентом у гольф, якщо той буде носити власну сумку.

Байден заявив, що має гандикап 6 у гольфі, тобто очікується, що він на шість ударів перевищить номінальну оцінку даного поля, що Трамп назвав "брехнею", додавши: "Я бачив ваш удар".

Трамп сказав: "Давайте не будемо поводитися як діти". На що Байден відповів: "Ти дитина".

Експрезидент запевнив, що зараз перебуває у кращій фізичній формі, "ніж 25-30 років тому" і навіть скинув вагу.