Байден и Трамп на дебатах поспорили, кто лучше играет в гольф

В ходе дебатов 81-летний президент США Джо Байден и 78-летний кандидат в президенты Дональд Трамп поспорили, кто лучше играет в гольф, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Когда Байдена и Трампа спросили об их возрасте, последний заявил, что легко прошел многочисленные когнитивные тесты и похвастался победой на двух клубных чемпионатах по гольфу. При этом Трамп заявил, что Байден не может ударить по мячу на 50 ярдов.

В ответ Байден заметил о росте и весе Трампа, сказав, что он с удовольствием поиграет с бывшим президентом в гольф, если тот будет носить собственную сумку.

Байден заявил, что имеет гандикап 6 в гольфе, то есть ожидается, что он на шесть ударов превысит номинальную оценку данного поля, которое Трамп назвал "ложью", добавив: "Я видел ваш удар".

Трамп сказал: "Давайте не будем вести себя как дети". На что Байден ответил: "Ты ребёнок".

Экс-президент заверил, что сейчас находится в лучшей физической форме, "чем 25-30 лет назад" и даже сбросил вес.