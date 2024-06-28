Курс валют НБУ на 28 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 28 червня 2024 року
Курс долара , порівняно з 27 червня, підвищився на 2 коп. до 40.5374 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 43.3547 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів впав на 4 коп. до 51.2433 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до 45.1570 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.0407 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.537 400
|EUR
|Євро
|43.354 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.243 300
|CHF
|Швейцарський франк
|45,157 000
|PLN
|Польський злотий
|10.040 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.