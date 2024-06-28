Курс валют НБУ на 28 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 28 червня 2024 року

Курс долара , порівняно з 27 червня, підвищився на 2 коп. до 40.5374 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.3547 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 4 коп. до 51.2433 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до 45.1570 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.0407 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.537 400 EUR Євро 43.354 700 GBP Фунт стерлінгів 51.243 300 CHF Швейцарський франк 45,157 000 PLN Польський злотий 10.040 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.