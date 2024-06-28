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Курс валют НБУ на 28 червня

Курс валют НБУ на 28 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 28 червня 2024 року

Курс долара , порівняно з 27 червня, підвищився на 2 коп. до 40.5374 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 43.3547 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 4 коп. до 51.2433 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до 45.1570 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 10.0407 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.537 400 +0.0236
EUR Євро 43.354 700 +0.0414
GBP Фунт стерлінгів 51.243 300 --0.035
CHF Швейцарський франк 45,157 000 --0.0039
PLN Польський злотий 10.040 700 --0.0151

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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