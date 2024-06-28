Курс валют НБУ на 28 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 28 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 27 июня, повысился на 2 коп до 40.5374 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 43.3547 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 4 коп до 51.2433 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на до 45.1570 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.0407 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.537400
|EUR
|Евро
|43.354700
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.243300
|CHF
|Швейцарский франк
|45.157000
|PLN
|Польский злотый
|10.040700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.