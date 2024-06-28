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Курс валют НБУ на 28 июня

Курс валют НБУ на 28 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 28 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 июня, повысился на 2 коп до 40.5374 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.3547 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 4 коп до 51.2433 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на до 45.1570 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.0407 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.537400 +0.0236
EUR Евро 43.354700 +0.0414
GBP Фунт стерлингов 51.243300 --0.035
CHF Швейцарский франк 45.157000 --0.0039
PLN Польский злотый 10.040700 --0.0151

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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