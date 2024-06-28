Курс валют НБУ на 28 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 28 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 июня, повысился на 2 коп до 40.5374 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.3547 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 4 коп до 51.2433 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на до 45.1570 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 10.0407 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.537 400 EUR Евро 43.354 700 GBP Фунт стерлингов 51.243 300 CHF Швейцарский франк 45.157 000 PLN Польский злотый 10.040 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.