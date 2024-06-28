Міжнародний кримінальний суд відклав видачу ордеру на арешт Нетаньягу – ЗМІ

Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду відклав ухвалення рішення про те, чи дозволити він прокурору МКС Каріму Хану видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Ґалланта за ймовірні воєнні злочини.﻿ Про це повідомляє The Jerusalem Post, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За даними видання, відтермінування відбулося після того, як 10 червня Британія подала заяву amicus curiae ("друга суду" - термін позначає особу, яка сприяє суду, пропонуючи його увазі інформацію, яка має відношення до справи, - ред.) проти юрисдикції МКС з цього питання.

Рішення, ухвалене напередодні, не тільки задовольнило прохання Великої Британії про втручання, а й заздалегідь надало право іншим країнам вступити у справу.

МКС дав Британії та іншим країнам час до 12 липня, щоб подати свої заяви.

Ба більше, МКС заявив, що їхні заяви і весь процес обговорення можуть бути оприлюднені, попри те, що процедуру видачі ордера на арешт зазвичай тримають у секреті, щоб не насторожити підозрюваного.

"Хоча нижченаведене не слід розуміти як відкритий заклик Палати до подання матеріалів amicus curiae, Палата визнає, що запит і рішення Палати надати Сполученому Королівству дозвіл на подання зауважень можуть призвести до інших запитів на подання зауважень" , - ухвалила колегія з трьох суддів.

Нагадаємо, у травні цього року головний прокурор МКС Карім Хан повідомив, що Міжнародний кримінальний суд домагається видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

Така новина сколихнула світове співтовариство. Так, в Ізраїлі заявили, що плани видачі ордера на арешт Нетаньяху обурливими.

Водночас президент США Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен також обурилися планам МКС щодо ордера на арешт Нетаньяху.

При цьому спікер Палати представників США Майк Джонсон не виключив запровадження санкцій проти МКС у разі видачі ордера на арешт Нетаньяху.