Международный уголовный суд отложил выдачу ордера на арест Нетаньяху – СМИ

Досудебный трибунал Международного уголовного суда отложил принятие решения о том, разрешить ли он прокурору МУС Кариму Хану выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за возможные военные преступления.﻿ Об этом сообщает The Jerusalem Post, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По данным издания, отсрочка последовала после того, как 10 июня Британия подала заявление amicus curiae ("друга суда" - термин обозначает лицо, оказывающее содействие суду, предлагая его вниманию информацию, имеющую отношение к делу, - ред.) против юрисдикции МУС по этому вопросу.

Решение, принятое накануне, не только удовлетворило просьбу Великобритании о вмешательстве, но и заранее предоставило право другим странам вступить в дело.

МУС дал Британии и другим странам время до 12 июля, чтобы подать свои заявления.

Более того, МУС заявил, что их заявления и весь процесс обсуждения могут быть обнародованы, несмотря на то, что процедура выдачи ордера на арест обычно держится в секрете, чтобы не насторожить подозреваемого.

"Хотя нижеследующее не следует понимать как открытый призыв Палаты к представлению материалов amicus curiae, Палата признает, что запрос и решение Палаты предоставить Соединенному Королевству разрешение на подачу замечаний могут привести к другим запросам на представление замечаний" , - постановила коллегия из трех судей.

Напомним, в мае этого года главный прокурор МУС Карим Хан сообщил, что Международный уголовный суд добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Такая новость всколыхнула мировое сообщество. Так, в Израиле заявили, что планы по выдаче ордера на арест Нетаньяху возмутительными.

В то же время президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен также возмутились планам МУС об ордере на арест Нетаньяху.

При этом спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не исключил введение санкций против МУС, в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху.