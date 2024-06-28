Лідери ЄС закликали активізувати військову допомогу Україні

Лідери країн-членів Євросоюзу закликали активізувати постачання військової допомоги Україні. Про це йдеться у підсумках саміту ЄС, повідомляє Європейська правда.

У висновках йдеться, що в ЄС підтверджують свою відданість наданню постійної політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні стільки часу, скільки буде потрібно, та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно.

Лідери ЄС засудили нещодавню ескалацію бойових дій з боку Росії, зокрема подальше посилення атак на цивільне населення та об'єкти цивільної і критично важливої інфраструктури, особливо в енергетичному секторі.

"Оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону, Європейська Рада закликає активізувати військову підтримку України. Зокрема, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та ракети є терміново необхідними для захисту населення та критично важливої енергетичної інфраструктури України" , – йдеться у документі.

Також Європейська рада закликає завершити роботу над заходами допомоги в рамках Європейського фонду миру, які ще більше стимулюють надання військової підтримки Україні.