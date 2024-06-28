Лидеры ЕС призвали активизировать военную помощь Украине

Лидеры стран-членов Евросоюза призвали активизировать поставки военной помощи Украине. Об этом говорится в итогах саммита ЕС, сообщает Европейская правда.

В выводах говорится, что в ЕС подтверждают свою приверженность предоставлению постоянной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине столько времени, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо.

Лидеры ЕС осудили недавнюю эскалацию боевых действий со стороны России, в частности дальнейшее усиление атак на гражданское население и объекты гражданской и критически важной инфраструктуры, особенно в энергетическом секторе.

"Поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, Европейский Совет призывает активизировать военную поддержку Украины. В частности, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты срочно необходимы для защиты населения и критически важной энергетической инфраструктуры Украины" , – говорится в документе.

Также Европейский совет призывает завершить работу над мерами помощи в рамках Европейского фонда мира, которые еще больше стимулируют предоставление военной поддержки Украине.