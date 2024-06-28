США знову будуть постачати авіабомби Ізраїлю – ЗМІ

США відновлять постачання до Ізраїлю 500-фунтових авіабомб. Вони були припинені в квітні через занепокоєння США щодо військової операції Армії оборони Ізраїлю в Рафаху.﻿ Про це пише Axios, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Як пише видання, мова йде про 1700 авіабомб.

"Бомби будуть доставлені після завершення ізраїльської операції в Рафаху, що, як очікується, відбудеться через два тижні" , - зазначають журналісти. ﻿

Крім того, інше джерело уточнило Axios, що пауза в постачанні Ізраїлю стосується лише 2000-фунтових бомб. А затримка з постачанням 500-фунтових авіабомб пов'язана з тим, що "їх "змішували" з 2000-фунтовими авіабомбами в одній партії".

В статті наголошується, що цей крок свідчить про те, що США тепер менше стурбовані тим, що Ізраїль, можливо, використає ці бомби в Секторі Газа, і що Білий дім хоче трохи зменшити напругу між президентом США Джо Байденом і прихильниками Ізраїлю через його рішення затримати цю партію зброї.

Своєю чергою, як пише видання, Ізраїлю ці авіабомби потрібні "на випадок, якщо бої з "Хезболлою" на північному кордоні переростуть у повну війну".

При цьому офіційні особи США та Ізраїлю кажуть, що адміністрація Байдена все ще розглядає іншу частину вантажу, яка включає 1800 2000-фунтових авіабомб.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що президент США Джо Байден вирішив призупинити постачання партії зброї, яку мали відправити до Ізраїлю.

Кілька днів потому офіційні особи США підтвердили, що передача партії зброї, яка включала 1800 2000-фунтових і 1700 500-фунтових авіабомб була призупинена через занепокоєння щодо можливої ​​операції Ізраїлю в місті Рафах на півдні Гази, де ховалися понад мільйон палестинців.

Днем пізніше Байден заявив в інтерв'ю CNN, що якщо Ізраїль вторгнеться в Рафах, США перестануть постачати йому артилерійські снаряди, бомби для винищувачів та іншу наступальну зброю.

Ізраїльські та американські чиновники кілька тижнів намагалися вирішити проблему в приватних розмовах, але минулого тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху оприлюднив відео, в якому звинуватив Байдена в припиненні поставок зброї Ізраїлю.

Коментарі Нетаньяху спричинили кризу та призвели до скасування стратегічної зустрічі між США та Ізраїлем щодо Ірану.