США снова будут поставлять авиабомбы Израилю – СМИ

США возобновят поставки Израилю 500-фунтовых авиабомб. Они были прекращены в апреле из-за беспокойства США относительно военной операции Армии обороны Израиля в Рафахе.﻿ Об этом пишет Axios, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Как пишет издание, речь идет о 1700 авиабомбах.

"Бомбы будут доставлены после завершения израильской операции в Рафахе, которая, как ожидается, произойдет через две недели" , - отмечают журналисты.

Кроме того, другой источник уточнил Axios, что пауза в поставках Израиля касается только 2000-фунтовых бомб. А задержка со снабжением 500-фунтовых авиабомб связана с тем, что "их "смешивали" с 2000-фунтовыми авиабомбами в одной партии".

В статье отмечается, что этот шаг свидетельствует о том, что США теперь менее обеспокоены тем, что Израиль, возможно, использует эти бомбы в Секторе Газа, и что Белый дом хочет немного снизить напряжение между президентом США Джо Байденом и сторонниками Израиля из-за его решения задержать эту партию оружия.

В свою очередь, как пишет издание, Израилю эти авиабомбы нужны "на случай, если бои с "Хезболлой" на северной границе перерастут в полную войну".

При этом официальные лица США и Израиля говорят, что администрация Байдена все еще рассматривает другую часть груза, включающую 1800 2000-фунтовых авиабомб.

Нагадаємо, в начале мая стало известно, что президент США Джо Байден решил приостановить поставки партии оружия, которую должны были отправить в Израиль.

Несколько дней спустя официальные лица США подтвердили, что передача партии оружия, включавшей 1800 2000-фунтовых и 1700 500-фунтовых авиабомб была приостановлена ​​из-за беспокойства по поводу возможной операции Израиля в городе Рафах на юге Газы, где скрывались более миллиона палестинцев.

Днем позже Байден заявил в интервью CNN, что если Израиль вторгнется в Рафах, США перестанут снабжать его артиллерийскими снарядами, бомбами для истребителей и другим наступательным оружием.

Израильские и американские чиновники несколько недель пытались решить проблему в приватных разговорах, но на прошлой неделе премьер-министр Израиля Нетаньяху обнародовал видео, в котором обвинил Байдена в прекращении поставок оружия Израилю.

Комментарии Нетаньяху повлекли за собой кризис и привели к отмене стратегической встречи между США и Израилем по Ирану.