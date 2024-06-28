Байден під час дебатів назвав Трампа "невдахою" та "лузером"

Чинний президент США Джо Байден під час дебатів назвав свого суперника Дональда Трампа "невдахою" та "лузером", повідомляє Європейська правда.

Дебати Байдена і Трампа проходили на телеканалі CNN.

Байден під час дебатів процитував статтю з видання The Atlantic, яка вийшла у 2020 році і в якій повідомлялося, що за часів свого президентства Трамп у приватному порядку принижував загиблих американських військовослужбовців, називаючи їх "невдахами" і "лузерами".

Чинний президент згадав свого сина Бо Байдена, ветерана війни в Іраку, який помер від раку мозку.

"Мій син не був невдахою, не був лузером. Це ти невдаха, ти лузер", – сказав Байден, вказуючи на Трампа.

Своєю чергою Трамп заперечив, що робив такі заяви.

"Перш за все, це була вигадана цитата, "лузери і невдахи". Вони її вигадали. Це було в третьосортному журналі, який провалився, як і багато з цих журналів", – сказав Трамп.

Еск президент заявив, що Байден вигадав цю цитату і повинен вибачитися перед ним.

Байден, у свою чергу, відкинув ідею вибачатися "за що завгодно".

Крім того, під час дебатів Трамп заявив, що умови, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".