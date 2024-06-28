Байден во время дебатов назвал Трампа "неудачником" и "лузером"

Действующий президент США Джо Байден во время дебатов назвал своего соперника Дональда Трампа "неудачником" и "лузером", сообщает Европейская правда.

Дебаты Байдена и Трампа проходили на телеканале CNN.

Байден во время дебатов процитировал статью из издания The Atlantic, которая вышла в 2020 году и в которой сообщалось, что во времена своего президентства Трамп в частном порядке унижал погибших американских военнослужащих, называя их "неудачниками" и "лузерами".

Действующий президент вспомнил своего сына Бо Байдена, ветерана войны в Ираке, который умер от рака мозга.

"Мой сын не был неудачником, не был лузером. Это ты неудачник, ты лузер", – сказал Байден, указывая на Трампа.

В свою очередь Трамп отрицал, что делал такие заявления.

"Прежде всего, это была вымышленная цитата, "лузеры и неудачники". Они ее придумали. Это было в третьесортном журнале, который провалился, как и многие из этих журналов", – сказал Трамп.

Экс-президент заявил, что Байден выдумал эту цитату и должен извиниться перед ним.

Байден, в свою очередь, отверг идею извиняться "за что угодно".

Также во время дебатов Трамп заявил, что условия, выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".