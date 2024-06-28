Сирський у День Конституції закликав не забувати про обов'язки та долучатись до ЗСУ

Конституція України передбачає не лише права та свободи, але й обов'язки. Один з таких обов'язків є захист батьківщини. Про це йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Головком звернувся до громадян у День Конституції України.

"Насамперед, вітаю українських захисників і захисниць, які боронять незалежність, державний суверенітет, недоторканність наших кордонів. Дякую вам, дорогі воїни! Саме завдяки вам ми сьогодні можемо відзначати це велике національне свято, маючи власну державу", - зазначив він.

Сирський також нагадав, що Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина обов’язки. Зокрема, стаття 65 Конституції України встановлює, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Він закликав українців приєднуватися до українського війська для боротьби з російським загарбником.

"Шануючи права - мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони", - наголосив Сирський.

День Конституції

Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. Головний державний документ був ухвалений через 5 років після проголошення незалежності у 1996 році.

Проєкт Конституції понад 15 разів змінювався і доповнювався через суперечки та розбіжності. Перед другим читанням було понад 6 тисяч правок.