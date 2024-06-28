Сырский в День Конституции призвал не забывать об обязанностях и вступать в ВСУ

Конституция Украины предусматривает не только права и свободы, но и обязанности. Одной из таких обязанностей является защита родины. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Главком обратился к гражданам в День Конституции.

"Прежде всего, поздравляю украинских защитников и защитниц, защищающих независимость, государственный суверенитет, неприкосновенность наших границ. Благодарю вас, дорогие воины! Именно благодаря вам мы сегодня можем отмечать этот большой национальный праздник, имея собственное государство" , - отметил он.

Сырский также напомнил, что Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на каждого гражданина обязанности. В частности, статья 65 Конституции устанавливает, что защита отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

Он призвал украинцев присоединяться к украинскому войску для борьбы с российским захватчиком.

"Соблюдая права - должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому призываю всех граждан ставать в ряды Сил обороны" , - подчеркнул Сырский.

День Конституции

Сегодня, 28 июня, в Украине отмечается День Конституции. Главный государственный документ был принят через 5 лет после провозглашения независимости в 1996 году.

Проект Конституции более 15 раз менялся и дополнялся из-за споров и разногласий. Перед вторым чтением было более 6 тысяч поправок.