Нафта дорожчає через побоювання нової війни на Близьком Сході

Ціни на нафту еталонних марок продовжують підвищуватись у четвер на побоюваннях розростання конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Enkorr.

Крім того, трейдери чекають на традиційне підвищення попиту на бензин у США.

"Бики" отримали підтримку від геополітичної напруженості й сподівань на відновлення попиту завдяки літньому сезону водіння" , – зазначає ринковий аналітик FXTM Лукман Отунуга, якого цитує MarketWatch.

Котирування вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:59 за київським часом збільшилися на $0,4 (на 0,5%) – до $85,66 за барель. Днем раніше їхня ціна зросла на $0,79 (на 0,9%), досягнувши $85,26 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зранку здорожчали на $0,47 (на 0,6%) – до $82,21. У четвер вартість цих контрактів підвищилася на $0,84 (на 1%) й становила на закриття сесії $81,74 за барель.

Ціни на нафту можуть завершити "у плюсі" третій тиждень поспіль, зазначає Trading Economics.

У червні Brent і WTI здорожчали приблизно на 6%. За підсумками першого півріччя, ціна на Brent збільшилася майже на 15%, на WTI – більш ніж на 10%.