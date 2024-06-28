Нефть дорожает из-за опасений новой войны на Ближнем Востоке

Цены на нефть эталонных марок по-прежнему повышаются в четверг на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Enkorr.

Кроме того, трейдеры ожидают традиционного повышения спроса на бензин в США.

"Быки" получили поддержку от геополитической напряженности и надежд на возобновление спроса благодаря летнему сезону вождения" , - отмечает рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга, которого цитирует MarketWatch.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 по киевскому времени увеличились на $0,4 (на 0,5%) – до $85,66 за баррель. Днем ранее их цена выросла на $0,79 (на 0,9%), достигнув $85,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра подорожали на $0,47 (на 0,6%) – до $82,21. В четверг стоимость этих контрактов повысилась на $0,84 (на 1%) и составила закрытие сессии $81,74 за баррель.

Цены на нефть могут завершить "в плюсе" третью неделю подряд, отмечает Trading Economics.

В июне Brent и WTI подорожали приблизительно на 6%. По итогам первого полугодия цена на Brent увеличилась почти на 15%, на WTI – более чем на 10%.