"Укренерго" сьогодні прогнозує зростання споживання електрики

У п'ятницю, 28 червня, рівень споживання електрики може бути вищим через спеку.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

"За прогнозом, через спеку споживання сьогодні вдень та увечері передбачається на 2,5% вище, ніж в аналогічні години 27 червня. Будь ласка, в періоди, коли світло за графіком повертається, ощадливо споживайте електричну енергію. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади" , – повідомили в "Укренерго".

Відучора здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Словаччини, Румунії для забезпечення резервів та часткового покриття дефіциту. "Залучення аварійної допомоги дає змогу уникнути збільшення обсягу обмежень споживання для споживачів" , – пояснили в компанії.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальним 31 390 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1649 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок без енергоживлення залишаються 459 населених пунктів. Через бойові дії: є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин та через негоду: є знеструмлення у Закарпатській, Львівській, Одеській, Миколаївській областях.