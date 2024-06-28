"Укрэнерго" сегодня прогнозирует рост потребления электричества

В пятницу, 28 июня, уровень потребления электричества может быть выше из-за жары.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"По прогнозу, из-за жары потребление сегодня днем и вечером предполагается на 2,5% выше, чем в аналогичные часы 27 июня. Пожалуйста, в периоды, когда свет по графику возвращается, бережно потребляйте электрическую энергию. Не включайте одновременно мощные электроприборы" , – сообщили в "Укрэнерго".

Со вчерашнего дня осуществляется аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Польши, Словакии, Румынии для обеспечения резервов и частичного покрытия дефицита. "Привлечение аварийной помощи позволяет избежать увеличения объема ограничений потребления для потребителей" , – пояснили в компании.

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Общим 31390 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1649 МВт. Экспорт не производится и не предусматривается.

К утру без энергопитания остаются 459 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам и непогоде: есть обесточивание в Закарпатской, Львовской, Одесской, Николаевской областях.