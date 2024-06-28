Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Фінляндія оголосила про передачу Україні вже 24-го пакета військової допомоги – рішення ухвалив президент Александер Стубб на пропозицію уряду. Про це заявили в міністерстві оборони Фінляндії, повідомляє Європейська правда.

За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 мільйонів євро.

Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,2 мільярди євро.

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання" , – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного надання допомоги, точний зміст, способи та терміни надання пакета не розголошуються.

Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що частина українських військових проходила навчання на фінській території, що стало першим офіційним підтвердженням цього факту.

Також повідомляли, що Фінляндія не обмежувала Україну в ударах по Росії зброєю, яку північноєвропейська держава передала українським військам.