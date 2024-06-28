Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Финляндия объявила о передаче Украине уже 24-го пакета военной помощи – решение принял президент Александер Стубб по предложению правительства. Об этом заявили в министерстве обороны Финляндии, сообщает Европейская правда.

По оценкам, замена вошедших в эту партию средств обойдется Финляндии примерно в 159 миллионов евро.

Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией в Украине, составляет 2,2 миллиарда евро.

"Финляндия отдана поддержке Украины в ее борьбе против неоправданной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на достойное существование. Мы, финны, по собственной истории знаем, насколько важен этот вопрос" , - заявил министр обороны. Антти Хяккянен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного оказания помощи точное содержание, способы и сроки предоставления пакета не разглашаются.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что часть украинских военных проходила обучение на финской территории, что явилось первым официальным подтверждением этого факта.

Также сообщалось, что Финляндия не ограничивала Украину в ударах по России оружием, которое североевропейское государство передало украинским войскам.