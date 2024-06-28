Нацгвардійці збили російський Су-25 на Донеччині
Днями бійці Нацгвардії збили російський літак Су-25 з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла".
Про це йдеться в повідомленні Нацгвардії.
Удар по літаку здійснили військові 31-ї бригади Національної гвардії України. Подія відбулася на Донеччині.
"Гвардійці висунулись на оборонні рубежі, які тримають з початку повномасштабного вторгнення. Виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою “Грач”, що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок ПЗРК “Ігла” діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили 360 літаків, зокрема один – за останню добу.