Нацгвардійці збили російський Су-25 на Донеччині

Днями бійці Нацгвардії збили російський літак Су-25 з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла".

Про це йдеться в повідомленні﻿ Нацгвардії.

Удар по літаку здійснили військові 31-ї бригади Національної гвардії України. Подія відбулася на Донеччині.

"Гвардійці висунулись на оборонні рубежі, які тримають з початку повномасштабного вторгнення. Виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою “Грач”, що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок ПЗРК “Ігла” діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили 360 літаків, зокрема один – за останню добу.