Нацгвардейцы сбили российский Су-25 в Донецкой области

На днях бойцы Нацгвардии сбили российский самолет Су-25 из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".

Об этом говорится в сообщении Нацгвардии.

Удар по самолету нанесли военные 31-й бригады Национальной гвардии Украины. Событие произошло в Донецкой области.

"Гвардейцы выдвинулись на оборонные рубежи, которые держат с начала полномасштабного вторжения. Обнаружили вражеский Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет. Сводный расчет ПЗРК "Игла" действовал оперативно и профессионально. Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит" , – говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили 360 самолетов, в том числе один – за последние сутки.