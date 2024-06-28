З початку року Україна імпортувала майже 120 тисяч авто – "Укравтопром"

За чотири місяці з початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових).

Про це повідомляє﻿ Укравтопром.

Загальна митна вартість цих авто становила понад $1 млрд 544 млн.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

Топ-10 країн постачальників легкових авто: