З початку року Україна імпортувала майже 120 тисяч авто – "Укравтопром"
За чотири місяці з початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових).
Про це повідомляє Укравтопром.
Загальна митна вартість цих авто становила понад $1 млрд 544 млн.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
Топ-10 країн постачальників легкових авто:
- Німеччина - 23608 од.;
- США - 19289 од.;
- Китай - 12044 од.;
- Японія - 12009 од.;
- Південна Корея - 6170 од.;
- Франція - 5900 од.;
- Словаччина - 5878 од.;
- Мексика - 5240 од.;
- Велика Британія - 5149 од.;
- Чехія - 5071 од.