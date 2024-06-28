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З початку року Україна імпортувала майже 120 тисяч авто – "Укравтопром"

З початку року Україна імпортувала майже 120 тисяч авто – "Укравтопром"
Фото: Pixabay

За чотири місяці з початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових).

Про це повідомляє﻿ Укравтопром.

Загальна митна вартість цих авто становила понад $1 млрд 544 млн.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

Топ-10 країн постачальників легкових авто:

  1. Німеччина - 23608 од.;
  2. США - 19289 од.;
  3. Китай - 12044 од.;
  4. Японія - 12009 од.;
  5. Південна Корея - 6170 од.;
  6. Франція - 5900 од.;
  7. Словаччина - 5878 од.;
  8. Мексика - 5240 од.;
  9. Велика Британія  - 5149 од.;
  10. Чехія - 5071 од.

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