С начала года Украина импортировала почти 120 тысяч авто – "Укравтопром"

За четыре месяца с начала года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых).

Об этом сообщает Укравтопром.

Общая таможенная стоимость этих авто составила более $1 млрд 544 млн.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей: