С начала года Украина импортировала почти 120 тысяч авто – "Укравтопром"
За четыре месяца с начала года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых).
Об этом сообщает Укравтопром.
Общая таможенная стоимость этих авто составила более $1 млрд 544 млн.
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей:
- Германия – 23608 ед.;
- США – 19289 ед.;
- Китай – 12044 ед.;
- Япония – 12009 ед.;
- Южная Корея – 6170 ед.;
- Франция – 5900 ед.;
- Словакия – 5878 ед.;
- Мексика – 5240 ед.;
- Великобритания – 5149 ед.;
- Чехия – 5071 ед.