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С начала года Украина импортировала почти 120 тысяч авто – "Укравтопром"

С начала года Украина импортировала почти 120 тысяч авто – "Укравтопром"
Фото: Pixabay

За четыре месяца с начала года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (подержанных и новых).

Об этом сообщает Укравтопром.

Общая таможенная стоимость этих авто составила более $1 млрд 544 млн.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

  1. Германия – 23608 ед.;
  2. США – 19289 ед.;
  3. Китай – 12044 ед.;
  4. Япония – 12009 ед.;
  5. Южная Корея – 6170 ед.;
  6. Франция – 5900 ед.;
  7. Словакия – 5878 ед.;
  8. Мексика – 5240 ед.;
  9. Великобритания – 5149 ед.;
  10. Чехия – 5071 ед.

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