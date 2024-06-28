Суд скасував арешт облгазів Фірташа

Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій "облгазів Фірташа".﻿ Відповідне рішення прийнято 25 червня та сьогодні оприлюднено у судовому реєстрі, повідомляє Економічна правда.

У коментарі виданню Вищий антикорупційний суд підтвердив відповідне рішення.

"Мотиви цього рішення будуть у повному тексті на наступному тижні" , - заявили у суді.

Нагадаємо, компанія Group DF вважає рішення РНБО про продовження санкцій проти її акціонера Дмитра Фірташа спробою чинити тиск на бізнес. Group DF оскаржує санкції в українському суді і має намір звертатися у міжнародні.

Київський окружний адмінсуд припинив дію постанови НКРЕКП про зупинку ліцензії з розподілу газу для приватної компанії "Черкасигаз" та розширення ліцензії ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "Газмережі") на Черкащину.