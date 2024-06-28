Суд отменил арест облгазов Фирташа

Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций "облгазов Фирташа".﻿ Соответствующее решение принято 25 июня и сегодня обнародовано в судебном реестре, сообщает Экономическая правда.

В комментарии изданию Высший антикоррупционный суд подтвердил соответствующее решение.

"Мотивы этого решения будут в полном тексте на следующей неделе" , - заявили в суде.

Напомним, компания Group DF считает решение СНБО о продлении санкций против ее акционера Дмитрия Фирташа попыткой оказать давление на бизнес. Group DF оспаривает санкции в украинском суде и намерена обращаться в международные.

Киевский окружной админсуд прекратил действие постановления НКРЭКУ об остановке лицензии по распределению газа для частной компании "Черкассыгаз" и расширение лицензии ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "Газсети") на Черкасскую область.