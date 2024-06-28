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Мобільні оператори встановили рекордну кількість базових станцій

Мобільні оператори встановили рекордну кількість базових станцій
Фото: Рixabay

В Україні за останні пів року мобільні оператори встановили рекордну кількість базових станцій.﻿ Про це йдеться в повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, повідомляє Економічна правда.

Наприклад, на місяць вони в середньому встановлюють 240 нових базових станцій. За останні пів року — рекордні 2 295+ у понад 300 населених пунктах.

У травні Мінцифра разом із партнерами представила стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. Одна з ключових цілей — 98% населення до 2030 року мають мобільний зв’язок та широкосмуговий доступ до інтернету. Зараз цей показник на рівні 91%.

"Під російським вогнем перебуває вся інфраструктура України, зокрема телеком. Мобільні оператори не лише відновлюють знищене обладнання, а й постійно інвестують у покращення наявного", - додав Федоров.

Зазначимо, під час відключень електроенергії люди масово переходять на мобільний інтернет. Це призводить до різкого зростання навантаження на мережі мобільних операторів, що, своєю чергою, спричиняє проблеми зі зв'язком.

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