В Украине за последние полгода мобильные операторы установили рекордное количество базовых станций.﻿ Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сообщает Экономическая правда.

Например, в месяц они в среднем устанавливают 240 новых базовых станций. За последние полгода - рекордные 2 295+ в более чем 300 населенных пунктах.

В мае Минцифра вместе с партнерами представила стратегию развития электронных коммуникаций до 2030 года. Одна из ключевых целей - 98% населения до 2030 года имеют мобильную связь и широкополосный доступ к интернету. Сейчас этот показатель на уровне 91%.

"Под российским огнем находится вся инфраструктура Украины, в частности телеком. Мобильные операторы не только восстанавливают уничтоженное оборудование, но и постоянно инвестируют в улучшение имеющегося" , - добавил Федоров.

Отметим, во время отключений электроэнергии люди массово переходят на мобильный интернет. Это приводит к резкому росту нагрузки на сети мобильных операторов, что, в свою очередь, вызывает проблемы со связью.